ASCOLI – Oltre 1.500. Questo il numero dei biglietti venduti per il tanto atteso spettacolo organizzato dall’Ail, l’associazione impegnata alla lotta contro le leucemie, e in programma mercoledì sera (8 maggio) alle 21, ad Ascoli, a piazza del Popolo. Si tratta della 23esima edizione del memorial “Alessandro Troiani“, promosso dalla stessa realtà associativa per raccogliere fondi da destinare al reparto di ematologia dell’ospedale Mazzoni. Protagonisti dello show saranno il compositore e autore piceno Dario Faini, conosciuto come “Dardust“, che ormai è diventata la firma dei più grandi pezzi interpretati da artisti del calibro di Emma, Marco Mengoni e Mahmood (solo per citarne alcuni), e Elisa. Entrambi, nel corso delle oltre due ore di spettacolo, proporranno dal vivo alcuni dei loro brani più celebri. Faini, anzi, presenterà anche un’anteprima del suo nuovo album, che uscirà dopo l’estate.

Il programma del concerto

Ad aprire la serata sarà l’attore Marco D’Amore, conosciuto da tutti per aver interpretato il personaggio di Ciro nella serie Gomorra. Egli leggerà un monologo ispirato alla storia, vera, di un malato di leucemia. E, di certo, non mancheranno le emozioni. Poi, come detto, salirà sul palco Dario Faini, che proporrà almeno sette o otto brani del suo repertorio. Nella seconda parte del concerto, invece, sarà la volta di Elisa. Tra i brani scelti dall’artista, sicuramente, ci saranno anche “O forse sei tu”, dall’ultimo festival di Sanremo, così come la evergreen “Luce” o “Se piovesse il tuo nome”, quest’ultima scritta per lei proprio da Faini qualche anno fa. In base ad alcune indiscrezioni, poi, sembra che allo show possa partecipare, in via del tutto straordinaria, anche un noto produttore discografico che, proprio in queste settimane, sta affrontando la sua malattia.

L’obiettivo

Il palco, come avvenuto anche lo scorso anno, quando le protagoniste del concerto furono Emma ed Alessandra Amoroso, verrà allestito davanti alla chiesa di San Francesco e lo spettacolo andrà regolarmente in scena anche in caso di maltempo. Al momento ci sono ancora poche centinaia di biglietti a disposizione per chiunque volesse assistere al memorial “Troiani” ma gli organizzatori sono convinti che, mercoledì sera, ci sarà il “tutto esaurito”. «Ormai da vent’anni siamo impegnati nel raccogliere fondi per far crescere il reparto di ematologia dell’ospedale Mazzoni – conferma Giuliano Agostini, presidente dell’Ail di Ascoli – e questo spettacolo viene promosso ogni anno per due obiettivi: raccogliere fondi da destinare alle cure contro le leucemie e ricordare la figura di Alessandro Troiani, che morì proprio a causa di questa malattia».

I biglietti ancora rimasti, possono essere acquistati alla biglietteria di piazza del Popolo oppure attraverso il portale vivaticket. La serata, come sempre, verrà presentata dal noto giornalista Filippo Ferretti, con tutto il suo entusiasmo e la sua professionalità.