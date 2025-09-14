Ricci ad Amandola: «Le Marche vanno ricucite». Attacco a Castelli: «Meno spot, più ricostruzione»

AMANDOLA (FM) – Incentivi per chi decide di vivere nelle aree interne, potenziamento dei servizi essenziali e una gestione più incisiva della ricostruzione post-sisma. Questi i principali temi toccati da Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche, durante l’incontro pubblico tenutosi ad Amandola, intitolato “Comizio d’Amore per le Marche”.

Nel suo intervento, Ricci ha sottolineato l’importanza strategica delle zone interne, spesso penalizzate da carenze infrastrutturali, dallo spopolamento e dagli effetti ancora visibili del terremoto. «Dobbiamo rendere la vita nell’entroterra meno faticosa – ha dichiarato –. Le Marche vanno ricucite, e per farlo è fondamentale accelerare sulla ricostruzione e rilanciare i servizi». Sul tema della ricostruzione post-sisma, Ricci ha rivolto un invito all’attuale commissario straordinario Guido Castelli, auspicando un cambio di passo: «Serve meno comunicazione e più concretezza. Il modello da seguire è quello di Giovanni Legnini, che ha ottenuto risultati importanti. Se i 14 miliardi stanziati non bastano, bisogna chiederne altri al Governo».

Accanto alla ricostruzione, Ricci ha presentato cinque proposte operative per incentivare il ritorno e la permanenza nelle aree interne: un contributo di almeno 30.000 euro per l’acquisto o l’affitto di una casa; asili nido gratuiti; trasporto scolastico gratuito; incentivi per i medici di base; sostegno alle piccole attività commerciali. Secondo il candidato del PD, si tratta di misure già sperimentate con successo in altre regioni italiane, come il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte e la Lombardia, e che possono essere adattate anche al contesto marchigiano. Per finanziare questi interventi, Ricci ha annunciato l’intenzione di chiudere l’ATIM (Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche), definita un “carrozzone” da 13 milioni di euro, le cui risorse verrebbero dirottate sulle politiche per le aree interne. L’incontro si è svolto alla presenza di Giovanni Legnini, già commissario alla ricostruzione, citato più volte come esempio di buona amministrazione. «Ho attraversato le Marche in bicicletta, da Cantiano ad Arquata del Tronto – ha concluso Ricci – perché pedalare richiede fatica, proprio come vivere nelle aree interne. Ma questa fatica può essere alleggerita con scelte politiche chiare e investimenti mirati». Il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Marche si preannuncia acceso, con le politiche per l’entroterra destinate a diventare uno dei temi centrali della campagna elettorale.