Regionali, nel Piceno due sindaci in lizza: se eletti, dovranno dimettersi

ASCOLI – Le prossime elezioni potrebbero portare ad ulteriori elezioni. Non è un gioco di parole. Ma la situazione che si verrebbe a creare in un caso. Ovvero se ad essere eletti in Regione sono quei sindaci che hanno deciso di candidarsi per le Regionali di fine settembre. E’ questo, infatti, uno tra gli aspetti più curiosi legati alla prossima tornata elettorale. Round che vede ben sei candidati alla carica di governatore.

La situazione

Ebbene, sono due i primi cittadini che, nella provincia picena, hanno deciso di scendere in campo. Si tratta di Andrea Cardilli, di Colli, e Giovanni Borraccini, di Rotella. Il primo è candidato nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno di Acquaroli. Il secondo, invece, nella civica che affianca Ricci. Cosa accadrà nel caso in cui vengano eletti? La risposta è semplice: sia a Colli che a Rotella si tornerà alle urne per le comunali. E ciò dovrebbe accadere già nel prossimo mese di giugno. L’articolo 65 del Testo unico degli enti locali, infatti, stabilisce chiaramente che «le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale». Pertanto, i due sindaci dovranno dimettersi. A quel punto verrà nominato un commissario che traghetterà l’amministrazione comunale fino alle elezioni successive. Nel caso in cui il sindaco non si dimetta, sarà il prefetto a invitare il consiglio comunale a chiedere al primo cittadino di lasciare l’incarico. In tal caso, non ci sarà commissariamento ma toccherà al vicesindaco portare avanti i lavori fino al ritorno alle urne, che sarà pur sempre anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato.