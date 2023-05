Elezioni nel Piceno e le parole dei vincitori, Bochicchio: «Tante cattiverie, ma hanno fatto flop»

ASCOLI – Continuità. E’ questa la parola chiave, nel Piceno, dopo le elezioni amministrative andate in scena tra ieri e domenica. Nei tre Comuni della provincia di Ascoli in cui si è tornati alle urne, infatti, i cittadini hanno riconfermato alla guida i rappresentanti delle precedenti amministrazioni: a Ripatransone e Castel di Lama, ad esempio, sono stati rieletti i primi cittadini uscenti Alessandro Lucciarini e Mauro Bochicchio, mentre a Grottammare (dove non poteva ricandidarsi il sindaco uscente Enrico Piergallini) ha vinto l’ex vicesindaco Alessandro Rocchi.

Grottammare

Proprio quest’ultimo ha espresso tutta la propria soddisfazione, avendo ottenuto addirittura il 56,04 per cento, vincendo così al primo turno. «Questo risultato non era scontato – spiega Rocchi -. Siamo contenti che la comunità di Grottammare abbia scelto la continuità e lavoreremo per il bene della città. Ripartiremo da dove avevamo lasciato. La prima cosa da fare sarà la sistemazione delle scuole, che rappresenta appunto la priorità. Poi provvederemo anche alla riqualificazione del ponte sul Tesino e all’efficientamento energetico della sala Kursaal. Inoltre, lavoreremo anche per il miglioramento del nostro lungomare». Gli altri avversari hanno deluso le aspettative. Il candidato del centrodestra Marco Sprecacè, ad esempio, si è fermato al 29,60 per cento, mentre Lorenzo Vesperini non è andato oltre l’11,77 per cento. Infine, Alessandra Manigrasso del Movimento Cinque Stelle ha raccolto solo il 2,60 per cento.

Ripatransone e Castel di Lama

A Ripatransone è stato confermato il sindaco uscente Alessandro Lucciarini De Vincenzi. Il candidato della lista ‘Ripapiù’ ha ottenuto il 65,88 per cento dei consensi, mentre la contendente Roberta Capocasa, candidata sindaco della lista ‘Progetto Paese’ si è fermata al 34,12 per cento. «Abbiamo ottenuto un risultato importante – commenta Lucciarini -. Siamo riusciti a vincere anche in quelle sezioni nelle quali in precedenza eravamo andati male. Vuol dire che, nell’ultimo mandato, abbiamo lavorato nel migliore dei modi e continueremo a portare avanti le nostre idee e i nostri progetti». A Castel di Lama, invece, è stato un vero e proprio trionfo per il sindaco uscente Mauro Bochicchio, ex Movimento Cinque Stelle e appoggiato dalla lista civica ‘Avanti Così’. Il primo cittadino ha ottenuto il 50,44 per cento, schiacciando gli avversari e avviandosi verso il secondo mandato. Il candidato sindaco Tiziano Oddi, con la lista ‘Democraticamente Insieme’, si è fermato al 34,86 per cento, mentre l’altro aspirante primo cittadino Francesco Ciabattoni, appoggiato dalla lista ‘Noi Insieme’, è arrivato al 14,70 per cento. «Contro di noi sono state dette tante cattiverie, ma hanno fatto flop – spiega Bochicchio -. I cittadini si sono espressi e hanno deciso di darci fiducia. Questa è la cosa più importante. I risultati ci dicono che l’opposizione, fatta in questo modo, non ha pagato. Ora andiamo avanti per il bene del paese».