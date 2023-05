Elezioni nel Piceno: a Grottammare niente ballottaggio, vince Rocchi

ASCOLI – Verdetti ufficiali, in questa tornata di elezioni amministrative, anche nel Piceno. Nella provincia di Ascoli, infatti, questa volta erano solamente tre i Comuni nei quali gli elettori tornavano ad esprimere le proprie preferenze per il rinnovo delle amministrazioni. E, come sempre accade, non sono mancate le sorprese, con i primi festeggiamenti che in realtà sono arrivati intorno alle 17.30, a dispetto della scaramanzia.

I risultati

A Ripatransone è stato confermato il sindaco uscente Alessandro Lucciarini De Vincenzi. Il candidato della lista ‘Ripapiù’ ha ottenuto il 65,88 per cento dei consensi, mentre la contendente Roberta Capocasa, candidata sindaco della lista ‘Progetto Paese’ si è fermata al 34,12 per cento. A Castel di Lama, invece, è stato un vero e proprio trionfo per il sindaco uscente Mauro Bochicchio, ex Movimento Cinque Stelle e appoggiato dalla lista civica ‘Avanti Così’, all’interno della quale c’è anche il segretario comunale del Pd. Il primo cittadino ha ottenuto il 50,44 per cento, schiacciando gli avversari e avviandosi verso il secondo mandato. Il candidato sindaco Tiziano Oddi, con la lista ‘Democraticamente Insieme’, si è fermato al 34,86 per cento, mentre l’altro aspirante primo cittadino Francesco Ciabattoni, appoggiato dalla lista ‘Noi Insieme’, è arrivato al 14,70 per cento. A Grottammare, unico comune del Piceno in cui era previsto l’eventuale ballottaggio, ha vinto al primo turno il vicesindaco uscente Alessandro Rocchi, esponente della maggioranza. Quest’ultimo è arrivato a circa il 56 per cento, con lo spoglio che si sta per concludere. Staccati gli altri candidati Marco Sprecacè del centrodestra, la pentastellata Alessandra Manigrasso e il civico Lorenzo Vesperini.

L’affluenza

Per quanto riguarda l’affluenza, nel Piceno si è arrivati al 63,68 per cento: un dato in leggero calo rispetto alle precedenti elezioni, quando andò a votare il 65,34 per cento degli elettori. Entrando nel dettaglio dei singoli Comuni, a Castel di Lama l’affluenza è stata del 65,94 per cento (in calo rispetto al 67,42 per cento di cinque anni fa). A Grottammare ha votato il 63,63 per cento degli aventi diritto (rispetto al 64,67 per cento della precedente tornata elettorale), mentre a Ripatransone l’affluenza è stata del 59,80 per cento (cinque anni fa fu del 63,89 per cento).