Elezioni nel Piceno: per Franchi plebiscito ad Arquata, Piunti in vantaggio a San Benedetto

Per il vicesindaco di Arquata il 72% dei consensi. Eletti anche Stangoni ad Acquasanta Terme e Lupi a Force. A San Benedetto verso il ballottaggio tra Piunti e Spazzafumo

Plebiscito per Michele Franchi alle elezioni comunali di Arquata del Tronto. Gli elettori del paese simbolo della tragedia del sisma del 2016 nelle Marche, hanno votato in massa per la continuità amministrativa.

Michele Franchi

Il 41enne vicesindaco uscente – che dal 23 dicembre 2020 reggeva l’amministrazione dopo la morte del sindaco Aleandro Petrucci – ha ottenuto il 72,9 % dei consensi, contro il 27,1% dello sfidante Piergiorgio De Marco. Franchi è il terzo sindaco della provincia di Ascoli eletto ufficialmente oggi, al termine dello spoglio delle schede nei comuni dove si doveva rinnovare l’assemblea civica.

Eletti anche i sindaci di Acquasanta Terme e Force

Gli altri sono Sante Stangoni ad Acquasanta Terme – riconfermato nel ruolo di primo cittadino – e Amedeo Lupi nel piccolo borgo di Force. Entrambi hanno dovuto solo attendere che fosse superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto, per centrare l’obiettivo: non avevano infatti concorrenti alle urne.

Manca invece al momento il risultato ufficiale di Montegallo, dove si davano battaglia ben 4 candidati: sarebbe stato eletto sul filo di lana Sante Capanna, con il 46,4% dei voti. Ma il secondo classificato, Giorgio Lappa ha avuto il 45,5% dei consensi: per lui 154 schede espresse, appena 3 in meno di Capanna. Forse si dovrà attendere la convalida dello scrutinio.

A San Benedetto Piunti verso il ballottaggio con Spazzafumo

Per quanto riguarda invece San Benedetto del Tronto, possibile ballotaggio tra il sindaco uscente Pasqualino Piunti – appoggiato dal tutto il centrodestra – e il candidato civico di area moderata Antonio Spazzafumo, sostenuto da ben cinque liste. Il primo viaggia attorno al 39-40% dei voti validi, mentre il secondo attorno al 19-20%. Seguono i candidati del centrosinistra Paolo Canducci, Aurora Bottiglieri ed ultimo Serafino Angelini dei Cinquestelle.