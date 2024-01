Elezioni: ‘Noi Moderati’ insieme alla lista ‘Per Ascoli’ al fianco di Fioravanti

ASCOLI – A sei mesi dalle elezioni del prossimo mese di giugno, ad Ascoli si accende la campagna elettorale. Nelle ultime ore, infatti, è stata presentata la prima lista che appoggerà il sindaco uscente Marco Fioravanti nella prossima tornata amministrativa. Si tratta di ‘Noi Moderati’, il movimento guidato da Maurizio Lupi, che collaborerà con la storica lista civica ‘Per Ascoli’, che dal 2009 è a sostegno del centrodestra.

L’obiettivo

«Il progetto di collaborazione e sviluppo dal quale nasce questa idea ha come scopo quello di costruire un contenitore politico rivolto anche a coloro i quali, ad oggi, non si riconoscono nelle attuali compagini politiche», hanno spiegato i promotori dell’iniziativa. Durante la presentazione, avvenuta in presenza dello stesso Maurizio Lupi, oltre che del sindaco Marco Fioravanti, sono stati resi noti in via ufficiale anche tutti i nomi dei componenti del coordinamento comunale di ‘Noi Moderati Per Ascoli’. Si tratta di Gabriele Baldassarri, Laura Melosso, Simona Fioravanti, Michela Amici, Alida Spurio, Emanuela Manigrasso, Antonella De Luca, Maurizio Mariani e Gianluca Mannocchi. Invece per quanto riguarda il Gruppo Giovani, tra i componenti ci sono Patrick Ciabuschi, Andrea Massa, Luca Cicconi e Alessio Fanini. La sfida elettorale, ad Ascoli, è appena cominciata e promette scintille.