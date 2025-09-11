Elezioni Marche, Marco Rizzo nel Piceno: «PD distrugge la sanità pubblica poi la usa come slogan»

ASCOLI PICENO – «Il PD nel Piceno sostiene da vent’anni la chiusura di due ospedali pubblici per farne fare uno solo al privato con un Project Financing da 120 milioni di euro per “razionalizzare” la spesa sanitaria, in una provincia in cui ci sono diverse cliniche private e moltissimi centri in convenzione che fanno analisi, diagnostica e interventi, tutto pagato dal Sistema Sanitario Pubblico. Queste strutture sono state accreditate dalle amministrazioni regionali del PD, lo stesso PD che ha devastato la sanità pubblica e oggi la usa come slogan. Offriamo volentieri un caffè che svegli i suoi dirigenti smemorati e anche un caffè al sovranista di cartone Acquaroli a cui ricordiamo che nelle Marche da lui governate il 62% dei disabili non riceve alcun sostegno. Sovranismo è anche protezione sociale». Lo ha affermato Marco Rizzo che sabato 13 settembre sarà ad Ascoli (Piazza del Popolo Ore 11) e a San Benedetto del Tronto (Caffè Madame, ore 13:30 Piazza Giorgini ore 13:30)



