Elezioni nel fermano: sarà ballottaggio a Porto Sant’Elpidio, sfida tra Ciarpella e Petrini

FERMO – Tutto è compiuto. Nei tre Comuni del fermano in cui i cittadini erano stati chiamati alle urne, in questa tornata di elezioni amministrative, sono arrivati i verdetti ufficiali. Si è andati al voto a Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio e Altidona, con affluenze al di sotto delle aspettative e in calo rispetto alla precedente votazione. Questi, comunque, i responsi emessi insindacabilmente dalle urne.

I risultati

Nel Comune più popoloso tra quelli fermani chiamati al voto, ovvero Porto Sant’Elpidio, si andrà al ballottaggio tra Massimiliano Ciarpella (sostenuto da Fratelli d’Italia e sei liste civiche) e Paolo Petrini del centrosinistra. Il primo, infatti, è arrivato al 48 per cento, sfiorando la vittoria al primo turno, mentre il secondo ha ottenuto circa il 27 per cento. Fuori dai giochi Gian Vittorio Battilà, appoggiato anche da Lega e Forza Italia, fermo al 24 per cento delle preferenze. A Montegiorgio è stato riconfermato il sindaco uscente Michele Ortenzi il quale, appoggiato dalla lista civica ‘Progettiamo Montegiorgio’, ha ottenuto addirittura il 79,06 per cento delle preferenze espresse dagli elettori: una vittoria schiacciante nei confronti dell’altro candidato Claudio Ferracuti. Quest’ultimo, infatti, sostenuto dalla lista civica ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, non è andato oltre il 20,94 per cento. Infine, ad Altidona percentuale bulgara per la sindaca uscente Giuliana Porrà, che con la lista civica ‘Altidona di tutti’ ha ottenuto perfino il 95,12 per cento. Fuori gara il suo avversario, Giacinto Gabrielli, sostenuto dalla lista civica ‘Insieme per il paese’, che si è fermato solo al 4,88 per cento.

L’affluenza

Per quanto riguarda le affluenze definitive, nel fermano complessivamente si è recato alle urne il 58,76 per cento degli aventi diritto: numero in calo rispetto al precedente 62,73 per cento. Ad Altidona, in particolare, l’affluenza è stata del 47,82 per cento (cinque anni fa fu del 65,25 per cento), mentre a Montegiorgio ha votato il 53,09 per cento degli aventi diritto (contro il 58 per cento della precedente tornata elettorale). Infine, a Porto Sant’Elpidio l’affluenza è stata del 62,19 per cento, in calo rispetto al precedente 63,88 per cento.