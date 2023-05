Elezioni nel fermano, Ciarpella lancia la sfida a Porto Sant’Elpidio: «Vincerò al ballottaggio»

FERMO – Qualcuno esulta. Altri, invece, si leccano le ferite. Altri ancora pensano al ballottaggio e alle strategie da seguire per accaparrarsi i voti degli indecisi nelle prossime due settimane. Anche nel fermano, il ‘day after’ delle elezioni è più caldo che mai, a dispetto delle temperature tutt’altro che primaverili. Tre i Comuni della provincia di Fermo nei quali i cittadini sono stati chiamati alle urne, ma in uno solo la sfida è ancora aperta.

La sfida

Si tratta di Porto Sant’Elpidio, dove il 28 e il 29 maggio si andrà al ballottaggio tra Massimiliano Ciarpella (sostenuto da Fratelli d’Italia e sei liste civiche) e Paolo Petrini del centrosinistra. Il primo, infatti, è arrivato al 49,5 per cento, sfiorando la vittoria al primo turno, mentre il secondo ha ottenuto il 27,80 per cento. Fuori dai giochi Gian Vittorio Battilà, appoggiato anche da Lega e Forza Italia, fermo al 22,71 per cento delle preferenze. «Questo bel risultato è merito di tutta la squadra, assolutamente straordinaria, che mi ha sostenuto – commenta Ciarpella, favorito numero uno per la vittoria finale e per essere il nuovo sindaco di Porto Sant’Elpidio -. Questa città non aveva mai scelto il centrodestra e speriamo, adesso, di rompere il tabù. Passeremo i prossimi giorni a illustrare i nostri programmi ai cittadini, per conquistare la vittoria il prossimo 29 maggio». «Non sarà facile, ma ci proveremo – replica Petrini, candidato sindaco del centrosinistra -. In queste due settimane lavoreremo per presentarci nel migliore dei modi al ballottaggio».

Montegiorgio e Altidona

A Montegiorgio è stato riconfermato il sindaco uscente Michele Ortenzi il quale, appoggiato dalla lista civica ‘Progettiamo Montegiorgio’, ha ottenuto addirittura il 79,06 per cento delle preferenze espresse dagli elettori: una vittoria schiacciante nei confronti dell’altro candidato Claudio Ferracuti. Quest’ultimo, infatti, sostenuto dalla lista civica ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, non è andato oltre il 20,94 per cento. «Una bella vittoria, che ci consente di proseguire nel nostro percorso – spiega Ortenzi, che dunque ha ottenuto il secondo mandato -. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato fiducia». Infine, ad Altidona percentuale bulgara per la sindaca uscente Giuliana Porrà, che con la lista civica ‘Altidona di tutti’ ha ottenuto perfino il 95,12 per cento. Fuori gara il suo avversario, Giacinto Gabrielli, sostenuto dalla lista civica ‘Insieme per il paese’, che si è fermato solo al 4,88 per cento. «Andiamo avanti per la nostra strada – il commento della Porrà -, per il bene di tutto il nostro territorio».