Elezioni, tre Comuni del fermano al voto: ecco gli aspiranti sindaci

FERMO – Si torna alle urne. Anche nel fermano. Domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15 si andrà infatti al voto in tre Comuni della provincia: Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio e Altidona. Sfide incerte praticamente ovunque e la campagna elettorale, da parte dei candidati, sta entrando nel vivo proprio in questi ultimi giorni. Vediamo, nel dettaglio, chi ambisce alla carica di primo cittadino in ognuno dei tre Comuni della provincia di Fermo nei quali i cittadini saranno chiamati, appunto, alle urne.

Porto Sant’Elpidio

Gian Vittorio Battilà Paolo Petrini Massimiliano Ciarpella

A Porto Sant’Elpidio a sfidarsi saranno in tre. Non ci sarà il sindaco uscente Nazareno Franchellucci, che dunque concluderà qui il suo mandato. A scendere in campo sarà innanzitutto Paolo Petrini, sostenuto da quattro liste, quella del Partito Democratico e tre civiche. Poi ci sarà Massimiliano Ciarpella, con cinque liste civiche, oltre a Fratelli d’Italia e Unione di Centro. Il terzo aspirante, invece, è Gian Vittorio Battilà, che avrà l’apporto di cinque liste civiche più Lega e Forza Italia. Quello di Porto Sant’Elpidio, nel fermano, è l’unico Comune in cui si potrà andare, eventualmente, al ballottaggio.

Montegiorgio e Altidona

Claudio Ferracuti Michele Ortenzi

Corsa a due, invece, a Montegiorgio, dove il sindaco uscente di centrodestra, Michele Ortenzi, sostenuto dalla lista ‘ProgettiAmo Montegiorgio’ se la vedrà con Claudio Ferracuti, civico di centrosinistra che schiera la compagine ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’.

Giuliana Porrà Giacinto Gabrielli

Ad Altidona, centro di poco più di 3.500 abitanti che si sviluppa in collina e lungo la costa, tra Porto San Giorgio e Pedaso, a sfidarsi saranno il sindaco uscente, Giuliana Porrà, e Giacinto Gabrielli. Giuliana Porrà è sostenuta dalla lista ‘Altidona di tutti’, composta da dodici candidati, tra cui tre quote rosa, per Gabrielli c’è la lista ‘Insieme per il paese’, in cui i candidati sono nove, a maggioranza femminile, con cinque donne e quattro uomini.