ACQUAVIVA PICENA – Cambio della guardia, ad Acquaviva Picena, l’unico Comune della provincia di Ascoli nel quale si è tornati alle urne per le elezioni amministrative. Sante Infriccioli, infatti, è stato eletto come nuovo sindaco, anche se le operazioni di spoglio non sono ancora terminate. Nella seconda sezione, però, il divario è stato netto tra i due candidati, mentre nelle altre due sezioni c’è stato un ‘testa a testa’ molto avvincente.

Resta il fatto, che il leader della lista civica ‘Acquaviva Futura’ ha battuto il sindaco uscente Pierpaolo Rosetti. A trionfare, dunque, è l’esponente di centrodestra, che nel 2017 aveva perso la sfida proprio contro Rosetti, in uno scontro che quest’anno si è rinnovato. Evidentemente i cittadini hanno preferito cambiare pagina, non consentendo al primo cittadino uscente di proseguire il suo lavoro anche in occasione del secondo mandato.

Aspiranti consiglieri

Per quanto riguarda i consiglieri che entreranno a far parte del consiglio comunale c’è ancora da attendere. Il conteggio delle preferenzenon è stato ultimato. Va ricordato che nella lista del candidato vincitore, Sante Infriccioli, gli aspiranti consiglieri sono Johanna Cerisoli, Patrizia Di Girolamo, Maurizio Schiavi, Giancarlo Zocchi, Goffredo Cafaro, Fabio Capretti, Federico Cannella, Danilo Veccia, Adriano Neroni, Roberto Beniamino Pignotti, Marianna Spaccasassi e Piera Rossi. Nella lista a sostegno di Rosetti, invece, ci sono Luca Balletta, Barbara Riga, Giampiero Ionni, Franca Vertemati, Marco Biagio Torquati, Giulio Amabili, Laura Mandozzi, Alessandro Neroni, Jessica Ciccola, Francesco Giovannelli, Francesca Lelli e Solidea Ruggiero.

Per quanto riguarda l’affluenza, si è recato alle urne il 61,8 per cento della popolazione: un dato in leggero calo rispetto al 2017, quando votò il 65,6 per cento degli aventi diritto.