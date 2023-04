Elezioni amministrative, quindici Comuni al voto nelle Marche (14-15 maggio). Riflettori accesi su Ancona

Sono quindici i Comuni al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Coinvolte quattro province su cinque (esclusa Pesaro-Urbino). Urne aperte il 14 maggio (dalle ore 7 alle 23) e il 15 maggio (dalle ore 7 alle 15). Quattro i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nei quali è eventualmente previsto il turno di ballottaggio (28 e 29 maggio) se nessuno riuscirà a superare la soglia del 50% + 1 delle preferenze. Sono Falconara, Porto Sant’Elpidio, Grottammare e il capoluogo di regione Ancona.

PROVINCIA DI ANCONA

Sei i candidati sindaci nel capoluogo di regione Ancona: Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani), Roberto Rubegni (Verdi), Francesco Rubini (sinistra), Daniele Silvetti (centrodestra), Ida Simonella (centrosinistra), Enrico Sparapani (M5s). Valeria Mancinelli, sindaca uscente, ha completato il suo secondo mandato. Diciotte le liste, 536 candidati alla carica di consigliere comunale. Nella vicina Falconara, invece, i pretendenti allo scranno più importante saranno quattro: Marco Baldassini, (Ancora Falconara, Vola Falconara, Riformisti per Falconara), Annavittoria Banzi (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può), Anna Grasso (Falconara Libertas) e l’uscente Stefania Signorini (Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028). Spostandosi di pochi metri c’è Chiaravalle, altra cittadina al voto. Quattro i contendenti: Cristina Amicucci (nella giunta del sindaco Damiano Costantini giunto al suo secondo mandato), Maria Letizia Ruello (Città in Comune), Gianluca Fenucci (Pronti per Chiaravalle) e Roberto Sabbatini (“Insieme per Chiaravalle”). Appuntamento elettorale anche in tre piccoli municipi. A Maiolati Spontini il sindaco uscente Tiziano Consoli (Insieme per i Cittadini) sfida Leonardo Guerro (Unione progressista), A Morro D’Alba invece l’uscente Enrico Ciarimboli (Morro D’Alba Comune) se la vedrà con Gaspare Damico (Morro D’Alba Insieme), infine a Ostra Vetere saranno in campo Massimo Corinaldesi per il centrodestra e Nicola Brunetti per il centrosinistra.

PROVINCIA DI MACERATA

Giuliano Ciabocco, sindaco uscente di San Ginesio, tenta il bis con “San Ginesio Rinasce”. Dall’altra parte, “Comunità Condivisa” del candidato Nicola Ferranti. Un solo candidato a Penna San Giovanni, il sindaco uscente Stefano Burocchi, che dovrà comunque portare alle urne il 40 per cento più uno degli aventi diritto per poter celebrare la rielezione (i voti validi alla lista non dovranno essere inferiori al 50%). Due i candidati a Gagliole: il sindaco uscente Sandro Botticelli e Giulio Zamparini.

PROVINCIA DI FERMO

Si vota a Porto Sant’Elpidio e a sfidarsi saranno Gian Vittorio Battilà, Massimiliano Ciarpella e Paolo Petrini. Urne aperte anche a Montegiorgio (in campo Claudio Ferracuti e Michele Ortenzi) e Altidona (la sindaca uscente Giuliana Porrà e Giacinto Gabrielli).

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Sono quattro gli aspiranti sindaci di Grottammare, per un totale di dieci liste: Alessandro Rocchi (“Solidarietà e Partecipazione” e “Città in Movimento”), Lorenzo Vesperini (“Città Futura”, “Città Unica”, “Noi per Grottammare”, “Senso Civico”), Marco Sprecacé (Lega-Forza Italia, FdI, Grottammare c’è), Alessandra Manigrasso (Comunità in Movimento per Grottammare). A Castel di Lama, Mauro Bochicchio, sindaco uscente, sfida Francesco Ciabattoni, sostenuto dal centro destra, e Tiziano Oddi, a capo di una lista civica. A Ripatransone, invece, Roberta Capocasa (Progetto Paese) proverà a negare il bis al sindaco uscente Alessandro Lucciarini (Ripa Più).