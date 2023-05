Elezioni amministrative, primi risultati nel Piceno e nel Fermano: vincono Bochicchio, Ortenzi, Lucciarini e Porrà

ASCOLI – Arrivano i primi risultati, per quanto riguarda le elezioni amministrative nei 6 Comuni del Piceno e del Fermano in cui i cittadini sono tornati alle urne. A pochi minuti dalle 18, infatti, ci sono i primi festeggiamenti, anche se per i risultati ufficiali bisognerà attendere ancora un po’. Intanto, però, è bene fare il punto della situazione, comune per comune.

Elezioni amministrative nel Piceno

Per quanto riguarda il Piceno, lo spoglio è ancora in corso praticamente ovunque. A Ripatransone è stato confermato il sindaco uscente Alessandro Lucciarini De Vincenzi. Il candidato della lista Ripapiù ha ottenuto circa il 65 per cento dei consensi, mentre la contendente Roberta Capocasa, candidata sindaco della lista Progetto Paese si è fermata al 35 per cento.

A Castel di Lama, invece, è un vero e proprio trionfo per il sindaco uscente Mauro Bochicchio, ex Movimento Cinque Stelle e appoggiato da una lista civica all’interno della quale c’è anche il segretario comunale del Pd. Il primo cittadino ha ottenuto oltre il 53 per cento, schiacciando gli avversari e avviandosi verso il secondo mandato. Il candidato sindaco Tiziano Oddi è fermo al 32 per cento, mentre l’altro aspirante primo cittadino Francesco Ciabattoni è al 13 per cento.

A Grottammare, unico comune del Piceno in cui è previsto l’eventuale ballottaggio, si preannuncia una vittoria al primo turno del vicesindaco uscente Alessandro Rocchi, esponente della maggioranza. Staccati gli altri candidati Marco Sprecacè del centrodestra, la pentastellata Alessandra Manigrasso e il civico Lorenzo Vesperini.

Elezioni amministrative nel Fermano

Per quanto riguarda la provincia fermana, invece, probabilmente non si va al ballottaggio neanche a Porto Sant’Elpidio, visto che al momento Massimiliano Ciarpella (sostenuto da Fratelli d’Italia e sei liste civiche) è al 51 per cento. Il principale inseguitore, Gian Vittorio Battilà, appoggiato anche da Lega e Forza Italia, è fermo al 24 per cento delle preferenze. Infine, Paolo Petrini del centrosinistra sembra non andare oltre il 23 per cento.

Tutto fatto a Montegiorgio, dove è stato riconfermato il sindaco uscente Michele Ortenzi, con oltre il 76 per cento delle preferenze espresse dagli elettori: una vittoria schiacciante nei confronti dell’altro candidato Claudio Ferracuti.

Infine, ad Altidona percentuale bulgara per la sindaca uscente Giuliana Porrà, al 94 per cento. Fuori gara il suo avversario, Giacinto Gabrielli.

Le affluenze

Per ciò che concerne le affluenze definitive, nel Piceno si è arrivati al 63,68 per cento: un dato in leggero calo rispetto alle precedenti elezioni, quando andò a votare il 65,34 per cento degli elettori. Entrando nel dettaglio dei singoli Comuni, a Castel di Lama l’affluenza è stata del 65,94 per cento (in calo rispetto al 67,42 per cento di cinque anni fa). A Grottammare ha votato il 63,63 per cento degli aventi diritto (rispetto al 64,67 per cento della precedente tornata elettorale), mentre a Ripatransone l’affluenza è stata del 59,80 per cento (cinque anni fa fu del 63,89 per cento).

Nel Fermano, complessivamente si è recato alle urne il 58,76 per cento degli aventi diritto: numero in calo rispetto al precedente 62,73 per cento. Ad Altidona, in particolare, l’affluenza è stata del 47,82 per cento (cinque anni fa fu del 65,25 per cento), mentre a Montegiorgio ha votato il 53,09 per cento degli aventi diritto (contro il 58 per cento della precedente tornata elettorale). Infine, a Porto Sant’Elpidio l’affluenza è stata del 62,19 per cento, in calo rispetto al precedente 63,88 per cento.