Elezioni amministrative, nel Piceno si vota in 5 Comuni

ASCOLI – Urne aperte domenica 3 e lunedi 4 ottobre in 5 comuni della provincia di Ascoli. Gli elettori saranno chiamati a votare ad Arquata, Force, Montegallo, Acquasanta Terme e San Benedetto. In quest’ultimo centro, quello più grande – 48 mila abitanti- si andrà al ballottaggio nel caso nessun dei 5 candidati a sindaco raggiunga il 50% più uno dei consensi.

Negli altri sarà sufficiente il primo turno a stabilire chi sarà il nuovo primo cittadino e come sarà composto il nuovo consiglio comunale. Da notare che ad Acquasanta e Force è stata presentata una sola lista, quindi non vi sarà competizione tra due o più schieramenti. Gli elettori possono recarsi nei seggi per esprimere il loro voto dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.