ASCOLI – Nel weekend del 14 e 15 maggio si tornerà a votare in diversi Comuni: nel Piceno si andrà alle urne a Grottammare, Ripatransone e Castel di Lama. Complessivamente, sommando gli elettori di tutte e tre le località, saranno quasi ventimila i cittadini che dovranno esprimere la propria preferenza per quanto riguarda le nuove amministrazioni comunali. L’occasione, a due mesi dal voto, è dunque quella giusta per fare il punto della situazione sulle varie candidature.

Grottammare

Cominciando, ovviamente, dal Comune più popoloso, quello di Grottammare. Qui, lungo la riviera, il sindaco uscente Enrico Piergallini ha terminato il secondo mandato, quindi non potrà concorrere di nuovo. Al suo posto si è candidato l’attuale vicesindaco, Alessandro Rocchi. Quest’ultimo, fra l’altro, mercoledì sera presenterà i componenti delle due liste civiche che lo sosterranno, ovvero ‘Solidarietà e Partecipazione’ e ‘Città in Movimento’. A contendergli la carica di primo cittadino, però, saranno due avversari. Il primo è il candidato del centrodestra Marco Sprecacè, appoggiato dalla lista civica ‘Grottammare c’è’. Il trentaduenne è stato indicato come aspirante cittadino da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Infine, dopo l’ultima esperienza, si ricandiderà anche Lorenzo Vesperini. La sua sarà una candidatura completamente civica, retta da quattro liste che sono ‘Grottammare Città Unica’, ‘Noi Grottammare’, ‘Città Futura’ e ‘Senso Civico’.

Ripatransone e Castel di Lama

A Ripatransone, invece, al momento c’è un solo candidato. Si tratta del sindaco uscente Alessandro Lucciarini, che andrà a caccia del secondo mandato. A supportarlo, anche stavolta, una squadra composta da parte dei componenti dell’attuale maggioranza. La lista sarà allargata a nuovi candidati che saranno presentati nei prossimi giorni. Al momento, comunque, non ci sarebbe uno sfidante ma non è detto che qualche altro nome non esca fuori a breve. A Castel di Lama, lungo la vallata Picena, anche il sindaco uscente Mauro Bochicchio, grillino, cercherà di essere confermato. Nel centrodestra, invece, il candidato sarà Francesco Ciabattoni, mentre tra i ‘dem’ è stato scelto come aspirante sindaco Tiziano Oddi.