I Geometri di Ascoli lanciano un sito dedicato al Superbonus 110%

ASCOLI – Il Collegio dei Geometri di Ascoli ha messo online un sito dedicato alle tematiche e agli aggiornamenti per il Superbonus 110%. La misura di incentivazione dei lavori per l’adeguamento energetico degli edifici, sta avendo notevoli effetti positivi sulle attività edilizie del Piceno.

Tanto che Cna prevede una crescita delle opportunità occupazionali di almeno il 40%, nei prossimi anni. Anche se sono da risolvere problemi burocratici che non favoriscono l’acquisizione di appalti per le piccole imprese artigiane.

Il sito lanciato dai Geometri vuole essere uno strumento utile soprattutto ai professionisti del settore, per far aumentare le competenze in materia e sviluppare la possibilità di lavoro e riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Online un ampio archivio documentale digitale, che consente ai tecnici una consultazione agile dei testi ufficiali: «Questo ciò è stato reso possibile – spiega Leo Crocetti, presidente del Collegio dei Geometri di Ascoli – da una modalità di ricerca basata su più variabili: un reale valore aggiunto di un sistema di catalogazione che, non solo non è stato finora applicato, bensì si rivela idoneo alla fruibilità degli specialisti della filiera edile e utilissimo a ogni altro pubblico interessato: condomìni, famiglie, committenti pubblici e privati. Uno spazio poi – continua Crocetti – che sarà costantemente aggiornato, confermandosi un valido strumento di consultazione quotidiana per gli operatori del settore».

In primo piano nel sito viene dato risalto all’archivio in cui sono collocati tutti i documenti finora pubblicati da ogni fonte ufficiale sul Superbonus 110%. La pubblicazione è in ordine cronologico e la funzione di ricerca è per atto normativo, atto interpretativo e per parola chiave.

Questo criterio consente di trovare sempre il testo richiesto, che per gli atti interpretativi è implementato anche da un’icona colorata, per identificare più facilmente l’ente pubblico di provenienza, e un link che permette di individuare facilmente il passaggio del testo in cui si trova la parola ricercata. Insomma un prezioso aiuto non solo per gli addetti ai lavori ma anche per condomini e famiglie che vogliono capire come utilizzare l’incentivo previsto dal decreto del maggio 2020.

Il comparto dell’edilizia privata, grazie anche agli incentivi per la ricostruzione o l’adeguamento sismico degli edifici in zona cratere, sta conoscendo ad Ascoli un rilancio che non vedeva da anni. C’è da augurarsi che finita la crisi sanitaria, anche altri settori utilizzino le costruzioni come volano per la ripresa delle attività economiche e produttive del territorio.