Edilizia, Edilart Marche e Cedam propongono la giusta “ricetta” per la sicurezza nei cantieri

SERVIGLIANO – Titolari di imprese edili e lavoratori sono stati il pubblico particolarmente attento alle ultime novità del settore illustrate nel seminario formativo che ha rappresentato il secondo appuntamento nel fermano, a Servigliano, del progetto “Nuovi scenari per la Sicurezza nei cantieri edili” di Edilart Marche, Comitato Paritetico territoriale e Scuola Edile delle Marche. Al centro dei seminari c’è il tema della salute e della sicurezza nel settore edile da sviluppare in maniera itinerante in tutte le province marchigiane e realizzati in collaborazione con Regione Marche, Inail e soprattutto la Cedam, Cassa Edile dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa delle Marche.

«Abbiamo iniziato ad organizzare questi incontri per essere presenti nei territori con i temi della salute e dell’intelligenza artificiale per contribuire alla crescita della cultura nei nuovi scenari della sicurezza nei cantieri e per essere vicino alle imprese e ai lavoratori iscritti alla Cedam e all’Edilart – ha detto Alessandro Migliore, Coordinatore di Edilart Marche salutando i presenti in avvio – Credo che, visti gli importanti risultati in termini di partecipazione in tutto il territorio, continueremo ad organizzare in maniera itinerante momenti formativi per la crescita dei nostri iscritti – ha anticipato. Come per gli altri eventi sono stati scelti relatori di spicco che contribuiscono attivamente alla sicurezza di tutti coloro che operano quotidianamente nei cantieri edili. Il patrocinio all’evento dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Fermo conferma questa attenzione crescente che va sempre alimentata».

«La grande partecipazione avuta ai seminari conferma il grande interesse su questo tema che deve diventare sempre più centrale nel mondo del lavoro – ha aggiunto Filomena Palumbo, vicepresidente di Edilart Marche – e noi come Edilart insieme alla Cedam lo mettiamo come obiettivo primario delle nostre attività».

Le riflessioni al centro dell’evento introdotte da Paolo Pagliariccio dell’Ast hanno evidenziato inoltre che la connessione tra datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, preposti, RSPP, medici competenti e le istituzioni fa sì che di sicurezza nei cantieri edili non si parli sono dopo una tragedia ma che la prevenzione attraverso la formazione guadagni attenzione e considerazione. Matteo Corvatta, consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ha offerto una dettagliata disamina della corretta “movimentazione manuale dei carichi in edilizia” mentre Paolo Prosperi, amministratore di Progeos ha approfondito il tema: “Esoscheletri occupazionali: presentazione, utilizzo e prove” con utili esempi pratici.

«Il seminario ha evidenziato che l’innovazione deve rappresentare un valore aggiunto per garantire adeguate tutele a chi opera in cantiere – ha concluso Marco Falcioni, direttore della Cedam – Le parti sociali dell’Artigianato hanno sposato a pieno questa necessità ed insieme a quella della lingua italiana per stranieri saranno i nostri obiettivi primari per i prossimi anni».

Tutte le informazioni sul progetto e le prossime date dei seminari formativi sono reperibili sul sito www.edilartmarche.it