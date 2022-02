Ascoli, edificio pericolante e abbandonato in piena città: il degrado lungo la ciclabile di Monticelli

ASCOLI PICENO – Già da qualche anno l’amministrazione comunale ascolana sta lavorando per rendere la città più pulita e sempre più vivibile, attraente e a portata di turisti. Ci sono ancora, però, alcune situazioni di degrado che, ormai, non sono più tollerabili.

L’ecomostro di Monticelli

Ne rappresenta un esempio concreto l’edificio completamente abbandonato, e in pessime condizioni, che si trova a Monticelli, proprio lungo la pista ciclabile. Decine e decine di persone, quotidianamente, approfittano delle belle giornate di sole per camminare lungo la pista, imbattendosi in tale scempio. Perché di questo si tratta. La struttura, un tempo, ospitava probabilmente degli uffici, visto che al suo interno si trovano ancora dei computer rotti, e molto datati, oltre a stampanti completamente distrutte. L’edificio si trova nei pressi del ‘villaggio del fanciullo’.

Le criticità

La porta di ingresso è chiusa, si fa per dire, con un lucchetto, ma per chiunque è un gioco da ragazzi entrare dentro. Le finestre sono infatti sfondate e, nelle ore serali, non è raro trovare qualcuno che si intrufoli dentro per appartarsi con il proprio partner, avendo tanto coraggio viste le scarse condizioni igieniche di quel posto, o per fare altro. Fatto sta, comunque, che dentro l’edificio in rovina ci sono anche siringhe, profilattici usati e addirittura televisori abbandonati. Una situazione assolutamente indecente, anche perché la struttura si trova lungo la ciclopedonale, uno dei luoghi più frequentati di tutto il quartiere.