Un’altra crisi nel Piceno, cassa integrazione all’Hp Composites

ASCOLI – Si apre la crisi per un’altra azienda del Piceno. L’ennesima. E stavolta in maniera inaspettata. Si tratta dell’Hp Composites, una tra le realtà più prestigiose della provincia. La notizia è stata diffusa dalle organizzazioni sindacali. Il direttore generale Abramo Levato ha presentato le dimissioni. Pertanto, l’azienda nei prossimi giorni avvierà una procedura di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale.

La situazione

Ieri (mercoledì 3 settembre) si è svolto l’incontro tra la direzione aziendale, le Rsu e le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm. Presente anche il consulente aziendale. Sono emerse alcune importanti novità riguardanti l’assetto aziendale e la situazione produttiva. Come detto, Levato si è dimesso. Rimarrà in carica fino al 26 ottobre, ma la società ha già comunicato che sarà sostituito da un nuovo direttore. Quest’ultimo entrerà in carica lunedì prossimo (8 settembre). Nei prossimi giorni sarà avviata la procedura di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale.