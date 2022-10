Sabato e domenica prossimi sarà possibile ammirarli in via del tutto eccezionale. Stipa (Fai Marche): «Un'occasione unica, da sfruttare»

ASCOLI – Il giardino di palazzo Saladini Pilastri e quello di palazzo De Angelis. Sono questi i due luoghi scelti dal Fai di Ascoli per l’undicesima edizione delle ‘Giornate d’autunno’, l’iniziativa in programma sabato e domenica, promossa come sempre per valorizzare al massimo il patrimonio culturale e paesaggistico di tutta Italia. L’iniziativa è stata presentata questa mattina e, come detto, saranno due i luoghi che, eccezionalmente per questo weekend, saranno aperti al pubblico.

Le location

A cominciare, appunto, dal palazzo Saladini Pilastri, situato nel cuore del centro storico, sull’attuale Corso Mazzini. Il grande giardino, a cui si accede da uno dei portali, si spinge fino alla sponda del fiume Tronto che scorre più in basso, tra ripide pareti di arenaria, ed è rappresentato in alcune delle mappe ottocentesche della città dove è possibile ravvisarne alcuni degli elementi compositivi originari tuttora visibili nonostante nel tempo buona parte di essi sia andata perduta. Il giardino di palazzo De Angelis, invece, è racchiuso tra il fabbricato dello stesso edificio, che si affaccia sull’antico decumano, corso Mazzini, a nord, un alto muro di recinzione su via XIX Settembre ad est e gli edifici che costituiscono il serrato tessuto urbano del centro storico a sud e a ovest. Si trova esattamente nel cuore della città e, come molti altri giardini di palazzi nobiliari, non è visibile dalle strade di passaggio ma godibile esclusivamente a chi viene ammesso a visitarlo.

L’emozione

«Ancora una volta il Fai è esempio e modeĺlo di cooperazione, lavoro di squadra, dove l’esperienza della delegazione si congiunge con l’entusiasmo e la spinta organizzativa dei due Gruppi Fai Giovani di Ascoli e San Benedetto – spiega Alessandra Stipa, presidente del Fai Marche -. Ascoli porta ancora i segni delle ferite del sisma, ma l’apertura del giardino del Palazzo Saladini Pilastri è un’occasione unica per visitare un’area verde nel cuore della città che digrada fino al Tronto. Per ringraziare i tanti fedelissimi cittadini, che con la loro iscrizione sostengono il lavoro del Fai, apriremo la corte interna del palazzo De Angelis». «L’apertura del giardino Saladini Pilastri è un evento unico, sono molto felice che la delegazione Fai di Ascoli mi abbia dato l’opportunità di collaborare a questa iniziativa – prosegue Gino Petronio, capogruppo del Fai Giovani di Ascoli -. Le Giornate d’Autunno sono da sempre dedicate ai giovani che, nella nostra realtà, non sono una semplice costola della delegazione ma sono sempre pronti a scendere in campo come protagonisti».