20 chili di droga in un deposito di Porto d’Ascoli: arrestato albanese

Hashish a fiumi, marijuana e un chilo di cocaina destinati allo spaccio in Abruzzo

PORTO D’ASCOLI – Venti chili di hashish, 4 di marijuana, e uno di cocaina. È il rilevante quantitativo di droga rinvenuto in un garage di Porto d’Ascoli (comune di San Benedetto) dai carabinieri. I militari sono arrivati a scoprire il deposito in questione, seguendo le tracce di un giovane albanese di 24 anni che si muoveva tra la costa picena e l’Abruzzo. In particolare la droga era destinata al mercato di Pescara e dintorni.

Il ragazzo è stato fermato mentre trasportava in un’auto mezzo chilo di hashish e mezzo di marijuana. Nel garage bilancini e materiale per il confezionamento. Il valore totale dello stupefacente sequestrato si aggira intorno al mezzo milione di euro. L’albanese è stato arrestato. Il ragazzo, incensurato, dovrebbe essere solo un piccolo corriere del traffico di “roba” sulla costa adriatica. Sulla vicenda indagini ancora in corso.