SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia della povertà e della solitudine, a San Benedetto del Tronto. Un grave lutto, in queste ore, ha riguardato la Caritas diocesana. Ieri, infatti, è morto un 47enne originario della Basilicata, che viveva in uno degli alloggi allestiti nel cortile della struttura di via Madonna della Pietà. L’uomo di Venosa, in provincia di Potenza, si trovava nella casetta insieme ad un altro ragazzo.

La ricostruzione

È stato lui ad accorgersi che qualcosa non andava quando nel chiamarlo non otteneva alcuna risposta. A quel punto ha avvisato una suora. Sono stati gli stessi responsabili della struttura a richiedere l’intervento del 118. I sanitari arrivati a bordo dell’ambulanza partita dal presidio Potes di San Benedetto, hanno raggiunto tempestivamente la struttura ma non hanno però potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso del quarantasettenne. Probabilmente potrebbe esser stato un infarto a stroncarlo ma bisognerà attendere l’esito degli accertamenti dell’autorità sanitaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto e il magistrato per dare il via libera al trasferimento della salma all’obitorio. Il 47enne lucano si era rivolto alla Caritas circa un anno fa, viveva in uno degli alloggi con un altro ragazzo che è stato ascoltato dalla polizia per ricostruire quanto accaduto. Attualmente sono circa una dozzina gli ospiti delle casette, sei da due posti ciascuna. Tra casette e alloggi sono una quarantina gli ospiti registrati.