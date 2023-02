CASTIGNANO – Weekend tragico nel Piceno. È morto proprio mentre si trovava alla guida della sua auto, ieri, un novantenne di Castignano. Si tratta di Gabriele D’Angeli. L’uomo è stato colto da malore ed ha anche tamponato la macchina che in quel momento lo stava precedendo lungo la strada, provocando un incidente che ha coinvolto perfino una terza vettura. Il fatto è avvenuto in via Borgo Gabrielli, di fronte alla chiesa del paese.

La ricostruzione

Sul posto, subito dopo l’incidente, è intervenuto il personale sanitario della Potes di Offida, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimare il novantenne. Dopo aver tamponato l’altra macchina, la vettura condotta dall’anziano, ormai fuori controllo, ha continuato la sua corsa finendo sulla corsia opposta dove si è scontrata frontalmente con un’auto che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Il conducente è rimasto lievemente contuso a seguito dell’urto. Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Ascoli, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione di Castignano.