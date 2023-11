Doppio incidente nel Piceno: due anziani feriti a Castorano e Porto D’Ascoli

ASCOLI – Un doppio incidente stradale, nelle ultime ore, si è verificato nel Piceno. Protagonisti, in entrambi i casi, due anziani, che sono rimasti feriti. Fortunatamente, però, la loro situazione è sotto controllo in quanto le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. Uno dei due sinistri è avvenuto a Castorano, l’altro invece è stato registrato a Porto D’Ascoli.

Lo scontro

Per quanto riguarda il primo incidente, una donna di 84 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove è giunta in codice giallo, a seguito dello scontro che si è verificato lungo la strada provinciale 18, nei pressi della contrada Palazzi. Per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi di rito, due automobili si sono scontrate. A seguito dello schianto, si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto ad estrarre l’anziana rimasta incastrata nell’abitacolo della vettura che stava guidando per poi consegnarla al personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarla all’ospedale di Ascoli. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

Il ribaltamento

Il secondo incidente, invece, ha riguardato un anziano di 87 anni che, a Porto D’Ascoli, viaggiava alla guida di un’Ape Piaggio ed è rimasto coinvolto in uno scontro in via Esino. Arrivato in fondo alla strada, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, l’uomo ha cercato di rientrare nel garage della sua abitazione quando è stato urtato da un’auto che ha causato il ribaltamento del piccolo veicolo. Il conducente è rimasto contuso e una volta estratto dall’abitacolo è stato soccorso dal personale del 118 che l’ha stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi l’ha trasportato, in codice giallo, all’ospedale, ma le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti.