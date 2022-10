ASCOLI – Raffica di furti, negli ultimi giorni, nelle banche del Piceno. La scorsa notte, infatti, ignoti si sono introdotti all’interno di due istituti di credito, ovvero la Bcc Picena di Appignano e Monsampolo del Tronto. Il tutto, fra l’altro, a pochi giorni di distanza dal colpo avvenuto alla Bper di Grottammare, la scorsa settimana, e a poche ore da altre due rapine che sono state effettuate nel fermano, sempre ai danni della Bcc, a Petritoli e Grottazzolina.

La ricostruzione

In merito agli ultimi due colpi, quelli ai danni delle banche di Appignano e Monsampolo del Tronto, la banda si è intrufolata dopo aver forza le porte di ingresso. Al momento della fuga, i malviventi avevano portato vie due piccole casseforti, riuscendo ad eludere il sistema di sicurezza. I carabinieri, ovviamente, stanno cercando di visionare quanto registrato dagli impianti di videosorveglianza, ma sembra complicato risalire agli autori della doppia rapina. Il secondo colpo, quello avvenuto a Monsampolo, sarebbe stato messo a segno soltanto un’ora dopo il primo, quello avvenuto ad Appignano. Molto probabilmente, come gli stessi carabinieri hanno pensato, si tratterebbe della stessa banda, fra l’altro abbastanza specializzata in questo genere di furti, vista l’accuratezza e la discrezione con la quale i furfanti hanno agito.