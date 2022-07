Il numero di chi effettua donazioni, in questo periodo, è in calo e l'associazione è preoccupata per il futuro

ASCOLI – La sezione comunale Avis di Ascoli, sulla scia della realtà provinciale, evidenzia l’esigenza della campagna della donazione estiva. L’appello vede le sue radici dalla consapevolezza che ogni anno e proprio nel corso di ogni bella stagione, le donazioni finiscano col subire sempre un importante calo. Tendenza che comporta una criticità nella grande macchina del dono e che nel corso dei prossimi mesi potrebbe creare seri problemi a coloro che vivono grazie alle trasfusioni di sangue.

Il messaggio

«Per questi motivi, ricordiamo ai donatori di rispettare la convocazione o di prenotare una donazione, prima di decidere di partire per andare in vacanza – spiega la presidente Maria Pia Mancini -. L’Avis comunale di Ascoli coglie l’occasione per rinnovare il proprio ringraziamento nei confronti dei suoi associati per il loro gesto, invitandoli a riflettere sul focus della campagna: ‘Quest’anno il vero salvagente puoi essere tu’. Un’emergenza dettata soprattutto dall’ondata eccezionale di caldo che ha investito il nostro paese e del suo perdurare dallo scorso mese di giugno. Se da un lato, il 2021 ha segnato una ripresa rispetto all’anno precedente, dall’altro va però ricordato quanto la raccolta di globuli rossi e plasma sia ancora lontana dall’epoca precovid. I numeri sottolineano anche il progressivo invecchiamento della popolazione dei donatori, a cui purtroppo segue a fatica un adeguato ricambio generazionale». Per contattare una zonale, prenotare la donazione e rispettare la data di convocazione ci si può rivolgere all’Avis di Ascoli al numero 335/380878, mentre a quella di San Benedetto al numero di telefono 334/7745928.