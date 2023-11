Dona reni e fegato: ad Ascoli il bel gesto di una 75enne

ASCOLI – Un bel gesto, compiuto dopo la morte, che potrà aiutare chi è ancora in vita e sto lottando contro le avversità. E’ quello che ha visto protagonista una 75enne ascolana, deceduta nella notte dello scorso 4 novembre, dunque pochi giorni fa. I suoi familiari, dopo che l’anziana aveva ovviamente manifestato tale volontà, hanno dato il consenso al prelievo dei reni e del fegato. L’operazione è stata effettuata all’ospedale Mazzoni.

Il ringraziamento

«La direzione generale e sanitaria, i medici e gli infermieri dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale Mazzoni, con il coordinatore locale, la dottoressa Danieli – fanno sapere dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli –, ringraziano sentitamente i familiari che hanno permesso questo atto di grande generosità, capace di trasformare il momento di dolore più grande nella speranza di vita per altri. Uno speciale ringraziamento va, inoltre, a tutto il personale coinvolto che ha profuso generosamente il proprio impegno e la propria professionalità per portare a termine con successo il prelievo multi organo». Non è la prima volta, in realtà, che avvengono prelievi e donazioni di organi all’ospedale di Ascoli, ma ogni singolo gesto di altruismo merita di essere sottolineato. Come in questo caso.