ASCOLI – La scomparsa di papa Benedetto XVI è stata accolta con grande dispiacere anche nel Piceno. In tutte le parrocchie della diocesi di Ascoli, sia ieri sera che questa mattina, l’ex pontefice è stato ricordato nel corso delle messe, su richiesta del vescovo Gianpiero Palmieri. Proprio il presule, anzi, con un messaggio ha voluto evidenziare il ruolo importante avuto, nella Chiesa, da Papa Ratzinger.

Il ricordo

«Ringraziamo con tutto il cuore il Signore per il dono di Papa Benedetto, per il suo magistero profondamente spirituale, capace di annunciare con incredibile ricchezza il Vangelo del Signore Crocifisso e Risorto all’uomo contemporaneo, senza rinunciare a nulla né del Mistero di Dio né di ciò che è autenticamente umano – ricorda monsignor Palmieri -. Egli è stato un teologo nello stile dell’evangelista Giovanni: ha rivelato le profondità di Dio nella chiave dell’amore del Signore, ha vissuto l’ultima parte della sua esistenza nel silenzio della contemplazione e nella fiduciosa intercessione per la Chiesa».