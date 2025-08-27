Diciottenne aggredito a Porto D’Ascoli, indaga la Polizia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ennesima aggressione sul lungomare di Porto D’Ascoli. Vittima, stavolta, un 18enne del posto. Il ragazzo, la scorsa notte, sarebbe stato aggredito da tre giovani. E’ finito al pronto soccorso, dove si trova ancora in osservazione.

La ricostruzione

Il giovane aveva da poco finito il turno di lavoro come cameriere in un vicino chalet. Si era seduto con un po’ di amici a fare quattro chiacchiere, quando il gruppetto si è avvicinato con fare minaccioso. A raccontarlo la zia della vittima in un post di denuncia sui social al quale ha anche allegato la foto delle macchie di sangue ancora visibili a terra. La denuncia verrà formalizzata nelle prossime ore, ma sull’aggressione stanno già indagando gli agenti del Commissariato di San Benedetto del Tronto, intervenuti sul posto.