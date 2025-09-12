Derby Ascoli-Samb, i presidenti incontrano il questore

L’obiettivo, ovviamente, è far sì che il derby possa giocarsi a porte aperte. E senza limitazioni per il pubblico

ASCOLI – Importante incontro, nella questura di Ascoli Piceno, in vista del derby Ascoli-Samb del 26 ottobre. Il questore Aldo Fusco ha voluto dialogare con i due presidenti. Si tratta di Bernardino Passeri per l’Ascoli e Vittorio Massi per la Samb. L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra la Polizia e i vertici delle società sportive.

L’iniziativa

L’obiettivo, ovviamente, è far sì che il derby possa giocarsi a porte aperte. E senza limitazioni per il pubblico. «Ci troviamo di fronte a un’opportunità che non si presentava da quasi quarant’anni – le parole del presidente Passeri -. Non possiamo, né vogliamo, arrenderci alla comodità di girare la testa per evitare problemi. Vogliamo lavorare affinché le Marche abbiano di nuovo un appuntamento calcistico che possa raccogliere la curiosità di tutto l’universo calcistico. Un appuntamento di passione e calore che ha pochi rivali nel mondo».