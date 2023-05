Derby amaro per la Vigor: il Montegiorgio vince e va allo spareggio, Tolentino beffato

Ultimi verdetti in serie D. Sfuma il sogno della Vigor che chiude seconda e andrà ai play-off. Il Pineto sale in C, retrocede il Tolentino

Un’ultima giornata densa di emozioni e di verdetti. Sfuma il sogno promozione della Vigor Senigallia, che perde il derby a Montegiorgio per 2-1 e deve accontentarsi del secondo posto in classifica. Ma è una sconfitta ininfluente per la Vigor (seguita a Montegiorgio da 800 tifosi) perché anche in caso di vittoria a fare festa sarebbe stato il Pineto di mister Amaolo (marchigiano di Porto San Giorgio), che vince in casa contro la Vastese e sale così in Lega Pro.

La vittoria nel derby invece è decisiva per il Montegiorgio (gol vittoria di Perpepaj al 93’), che domenica prossima dovrà giocare uno spareggio contro il Notaresco, battuto in casa dal Fano di mister Mosconi che fa un bel regalo ai marchigiani. In caso di vittoria il Montegiorgio dovrà poi affrontare la sfida playout in casa del Roma City. Partita secca: chi perde retrocede in Eccellenza.

La Vigor invece va ai playoff e domenica si gioca già la semifinale. Fischio d’inizio previsto alle ore 16 allo stadio Bianchelli di Senigallia. Dall’altra parte del tabellone la sfida è Trastevere-Fano. Le vincenti si incontreranno poi in finale.

Beffato invece il Tolentino, che vince 1-0 in casa contro il Roma City (gol di Tizi) e chiude a quota 31 punti a pari merito con Montegiorgio e Notaresco, ma retrocede comunque in Eccellenza per la classifica avulsa. La squadra cremisi, fanalino di coda e data ormai per spacciata, ha davvero sfiorato il miracolo con tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime partite. La società del presidente Romagnoli torna in Eccellenza dopo quattro stagioni consecutive in serie D e i play-off conquistati la scorsa stagione.

La Sambenedettese vince in casa 2-0 contro l’Avezzano e chiude al settimo posto (a quota 46) dopo una stagione caratterizzata dai problemi societari, precedendo in classifica i cugini del Porto d’Ascoli (a quota 45) che pareggiano 1-1 sul campo del Trastevere, prossimo avversario del Fano nei play-off.