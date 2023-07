ASCOLI – Un defibrillatore per il Comune di Ascoli e per tutta la cittadinanza ascolana. La farmacia centrale Rosati, grazie al ricavato della vendita dell’Uovo di Pasqua benefico, ha acquistato tale dispositivo medico e lo ha installato all’angolo tra corso Giuseppe Mazzini e via del Trivio, grazie alla collaborazione con la Croce Verde di Ascoli. Ieri sera (martedì 18 luglio), il defibrillatore è stato donato proprio al Comune e, grazie alla presenza di esperti, sono state illustrate le modalità di utilizzo del dispositivo.

Il dispositivo

Si tratta di un defibrillatore parlante, facile da usare poiché fornisce supporto durante il suo utilizzo. In caso di arresto cardiaco, il tempestivo utilizzo del defibrillatore può fare la differenza per salvare la vita di una persona. Presente alla donazione, ovviamente, oltre ai titolari della farmacia Rosati, anche il sindaco Marco Fioravanti. «All’angolo tra corso Mazzini e via del Trivio è stato installato un defibrillatore che sarà a disposizione di tutti i cittadini ascolani – ha spiegato Fioravanti -. La farmacia, con la collaborazione della Croce Verde, ha infatti donato alla città questo dispositivo salvavita, semplice da utilizzare e che può rappresentare un aiuto fondamentale in caso di arresto cardiaco. È davvero bellissimo quando anche i privati scendono in campo per il benessere e la sicurezza sociosanitaria della cittadinanza».

La sinergia

Presenti alla donazione, nel tardo pomeriggio di ieri, anche Alessandro Bono, presidente del consiglio comunale, e l’assessore alla qualità della vita Maria Luisa Volponi. «Sono ben lieta e contenta che ci siano queste iniziative, perché è importante fare rete – ha commentato l’assessore, con entusiasmo -. Proprio di recente abbiamo avuto una riunione con la dottoressa Celani per sviluppare una mappatura dei defibrillatori presenti nel perimetro cittadino. Adesso sarà importante anche informare la popolazione sul loro utilizzo».