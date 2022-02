Il cantautore spera in un altro exploit, ma ancora una volta un'intera città farà il tifo per lui davanti alla tv. Nel 2019 riuscì a trionfare con "Soldi, interpretata da Mahmood

ASCOLI – Ci sarà anche un po’ di Ascoli all’edizione 2022 del Festival di Sanremo, che prenderà il via questa sera. Ancora una volta, infatti, tra i protagonisti della rassegna ci sarà anche il cantautore piceno Dario Faini, in arte Dardust, che nel 2019 riuscì a trionfare con ‘Soldi’, scritta proprio da lui e interpretata da Mahmood.

I brani in gara

Faini, quest’anno, è autore di tre brani. A cominciare da “Ogni volta è così” di Emma Marrone, che racconta la fine di una storia d’amore, scritta insieme a Davide Petrella. Poi, l’ascolano ha firmato anche “Ti amo non lo so dire” di Noemi, incentrato sulla paura che ogni persona ha, spesso, di esprimere i propri sentimenti. Questo brano è stato composto con la collaborazione di Mahmood, vincitore appunto di Sanremo 2019. Infine, Faini sarà in gara anche con il pezzo dal titolo “Virale”, interpretato dal giovane Matteo Romano, finalista tra i big in quanto vincitore dell’ultima edizione di ‘Sanremo Giovani’.

La carriera

Il paroliere, autore e musicista Dario Faini è nato ad Ascoli Piceno nel 1976. Ha scelto lo pseudonimo Dardust, in omaggio al personaggio Ziggie Stardust (alter-ego di David Bowie). Ha iniziato a studiare pianoforte classico a 9 anni, per poi appassionarsi ad altri generi, come il pop e la musica elettronica. La sua carriera come musicista è iniziata nel 2000, con un album elettronico (pubblicato col nome di Dario Dust). In seguito, ha fondato la band Elettrodust, per poi iniziare una parallela carriera di autore per altri artisti. Nel 2021, era in gara a Sanremo con cinque canzoni dei “Big”, ovvero quelle interpretate da Noemi, La Rappresentante di Lista, Irama, Madame e Francesco Renga. Nel corso della sua carriera, Dario Faini ha anche collaborato con i ‘Thegiornalisti’, e in particolare con il frontman Tommaso Paradiso, ma anche con artisti del calibro di Marco Mengoni e Alessandra Amoroso.

Insomma, ancora una volta gli ascolani saranno costretti a seguire Sanremo, per fare il tifo per Dario, un vero e proprio ambasciatore del Piceno sia in Italia che nel mondo. Almeno, per quanto riguarda la musica.