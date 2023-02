Dalla spiaggia di San Benedetto ad Ascoli: il Piceno è invaso dai cinghiali

ASCOLI – Un esemplare, domenica pomeriggio, è stato avvistato a passeggio sulla spiaggia di San Benedetto. Altri due, invece, ieri sera sono stati notati da alcune persone a ridosso della pista ciclabile di Monticelli, ad Ascoli. Un altro avvistamento c’è stato invece nel quartiere ascolano di Monterocco, a due passi dalle abitazioni. Nel Piceno, è evidente, c’è una vera e propria emergenza dovuta alla discesa dei cinghiali in città. In molti casi, la presenza di questi animali può essere innocua. Infatti, generalmente, se non si dà loro fastidio, pian piano se ne tornano in collina. In altre situazioni, invece, alcuni esemplari possono anche essere pericolosi, soprattutto se si trovano in presenza dei rispettivi cuccioli.

Gli avvistamenti

Il primo avvistamento, negli ultimi giorni, c’è stato appunto a San Benedetto del Tronto proprio nella domenica di Carnevale, forse pensando di fare uno scherzo alle persone che si erano recate in città per assistere alla sfilata dei carri. Un cinghiale, attorno alle ore 17, si è avventurato fino alla riva della spiaggia di San Benedetto, sulla foce dell’Albula, a pochi metri dal centro storico. Approfittando probabilmente del letto del torrente, è sceso fino alla riva, dove le tante persone presenti sono rimaste sorprese dal suo arrivo. Poi, è stato allontanato, grazie anche all’intervento della polizia municipale. Ieri sera, invece, due persone che passeggiavano lungo la pista ciclabile di Monticelli, ad Ascoli, hanno notato altri due cinghiali vicino al fiume. Gli animali erano innocui, ma c’è stato comunque un attimo di spavento.