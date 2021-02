Curare il covid con il plasma immune. Ad Ascoli la prima donazione

ASCOLI – Una valida alternativa ai vaccini per curare il covid. Stiamo parlando del plasma immune, quello dei soggetti che hanno avuto la malattia ma poi sono guariti. Il suo utilizzo è stato dimostrato che può essere di notevole aiuto per i pazienti che sono stati colpiti dal coronavirus.

Anche ad Ascoli, grazie ad una collaborazione tra Avis provinciale ed Area Vasta 5, è stata effettuata la prima donazione del plasma. L’operazione è stata svolta presso il Centro trasfusionale del capoluogo piceno, e a donare il proprio plasma immune è stato Enrico Antonio Ciannavei.

«Dobbiamo ringraziare questa persona – dice Dino Lauretani, presidente provincial dell’Avis – perchè ha voluto metterci, come si suol dire la faccia : chi ha fatto l’esperienza covid sa bene come sia importante questa donazione per combattere la terribile pandemia. Fino ad ora – ricorda Lauretani – c’era la fase sperimentale e si doveva andare da Ascoli a Fermo per donare: dieci dei nostri soci lo hanno fatto, convinti del gesto da compiere a favore del prossimo».

Sottolinea dal canto suo il dottor Antonio Canzian, primario del reparto di Medicina Trasfusionale dell’Area Vasta 5 di Ascoli: «Ora anche nella nostra zona è possibile donare il plasma immune da parte dei convalescenti o guariti dal covid-19. I requisiti sono quelli che la legge richiede per l’abituale donazione del sangue o plasma, con un’unica particolarità, che riguarda le donne, le quali non devono aver avuto gravidanze».

Ovviamente occorrerà essere guariti dalla malattia e, soprattutto, avere un adeguato livello di anticorpi anti Sars-CoV-2, in modo che il plasma donato, infuso ai pazienti, possa neutralizzare il virus e contribuire a fargli superare la malattia».

Tutti coloro che volessero aderire al programma, che si ripeterà l’11 e il 24 febbraio, possono farlo prenotandosi al Centro Trasfusionale di Ascoli Piceno o di San Benedetto del Tronto. Naturalmente, verranno prima sottoposti ad un prelievo di sangue, per accertarne prima le condizioni. «Purtroppo la crisi sanitaria è ancora in atto – spiega Canzian- pertanto è certamente utile avere a disposizione, oltre ai farmaci, anche questo ulteriore mezzo terapeutico».

Nell’Ascolano l’Avis, che opera sul territorio da 80 anni conta 8.275 donatori. Nel 2019 sono state donate nella provincia 15.000 sacche, tra sangue intero e plasma.

«Almeno 45 donatori in anonimato – sostiene il presidente provinciale dell’associazione – compiono ogni giorno un gesto meraviglioso a favore degli altri. Ma di tutto questo si parla poco, ed è divenuto un’azione quasi normale, ed occorre tenere sempre le emoteche con delle scorte di sangue adeguate. Questa volta però – aggiunge Lauretani – con il plasma immune, ci è sembrato opportuno rendere pubblico questo evento, per invitare tutti quelli che sono guariti dal covid, donatori e non, a contattare i Centri Trasfusionali o le segreterie zonali dell’Avis: il loro contributo aiuterà a combattere la pandemia».