Cupra Marittima, una fattoria sociale per le persone con disabilità cognitiva

CUPRA MARITTIMA – Gabriella Rosa, presidente dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di San Benedetto del Tronto, nata per supportare concretamente persone con sindrome di Down e loro famiglie ha illustrato il progetto in partenza all’Agriturismo La Castelletta di Cupra Marittima. Sono previsti dei laboratori in piccolo gruppo specifici per le attività del vivere quotidiano, orto e cucina. Un’iniziativa che si basa sull’importanza di fare educazione e di coltivare aspetti sociali per creare ecologia umana. Un’attività rivolta a bambini in età scolare e a giovani adulti con disabilità cognitiva per l’avvio di esperienze utili per uno sgancio graduale dalla famiglia.

Buongiorno presidente, come è nata l’idea del progetto di agricoltura sociale inclusione indipendente presso l’Agriturismo La Castelletta di Cupra Marittima? Può parlarci dell’obiettivo principale di questa iniziativa?

«L’idea di questo progetto è nata perché come associazione anche sentendone altre della zona, non abbiamo un appartamento dove poter fare questo tipo di attività, che prevede lo sgancio dalla famiglia in maniera graduale. L’idea principale è quella che il dopo di noi deve essere assolutamente preparato durante noi. D’altronde i ragazzi devono essere preparati sia dalla famiglia e poi da degli educatori specializzati con il fine di avere un’autonomia sia personale che sociale. Tanti dei nostri ragazzi vorrebbero andare a vivere da soli o con fidanzato/a oppure con i propri amici, ma questo obiettivo deve essere preparato».

Ha già una base di bambini e giovani che hanno mostrato interesse prenderanno parte a questo progetto?

«Abbiamo una piccola base di bambini e una più grande di giovani adulti che prenderanno parte a questo progetto».

Quale sarà un po’ la “giornata tipo” dei bambini e ragazzi che parteciperanno?

«Per i bambini al mattino c’è l’accoglienza con diverse attività. Poi in base alla volontà della propria famiglia, c’è chi resta a pranzo ed esce nel pomeriggio e chi invece andrà a casa per pranzare. I più grandi arrivano sempre al mattino e fanno diverse attività durante la giornata, poi pranzano, cenano e pernottano, l’uscita è prevista il giorno dopo. Se andando avanti ce ne sarà l’esigenza, si faranno più notti, per loro sono previsti anche progetti residenziali. In questo periodo di sgancio dalla famiglia dovranno prendersi cura di se stessi, della loro stanza, della pulizia del bagno e di ogni impegno del loro vivere quotidiano».

Secondo lei qual è la maggiore carenza che accusano i bambini in età scolare ed i giovani adulti con disabilità cognitiva? In quale direzione si dovrebbe andare?

«I bambini in età scolare un po’ soffrono l’inclusione in tutte le attività che sono proposte al di fuori dell’ambito scolastico. Spesso abbiamo rilevato che qualche bambino o giovane adulto ancora in età scolare non può partecipare a gite scolastiche per mancanza di personale che accompagna, o di visita difficoltosa a livello di barriere architettoniche, sensoriali o cognitive. Questo lamentano le famiglie. La direzione secondo me è questa: metto a disposizione la mia fattoria sociale per preparare ragazzi e ragazze in età molto giovane a prendersi cura della propria vita quotidiana, dell’ambiente in cui un domani andranno a vivere».