cuoriconnessi e sicurezza digitale: la campagna contro il cyberbullismo arriva nel Piceno

ASCOLI – Si chiama #cuoriconnessi la campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e a favore di un utilizzo consapevole della rete e della tecnologia, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato. Le attività del progetto sono rivolte alle scuole italiane secondarie di 1° e 2° grado e coinvolgono studenti, genitori e insegnanti.



Il sito cuoriconnessi.it è oggi un vero e proprio hub in grado di veicolare contenuti informativi di grande valore (libri, audiostorie, docufilm, incontri online, etc.) e di interagire in modo nuovo con i ragazzi, perché racconta storie, testimonianze e percorsi di vita complessi, mai scontati, ma soprattutto in grado di indurre riflessioni profonde sul corretto utilizzo della tecnologia.



La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto Safer Internet Day nei giorni 8 e 9 febbraio ha incontrato i ragazzi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Spinetoli, Monsampolo del Tronto ed Acquaviva Picena ed i ragazzi della scuola secondaria di II grado dell’Istituto Alberghiero Tarantelli di Sant’Elidio a Mare. Affrontati argomenti importanti come il “sexting” (scambio messaggi, audio, immagini o video – specialmente attraverso smartphone o chat di social network – a sfondo sessuale o sessualmente espliciti, comprese immagini di nudi o seminudi), “grooming” (quando un adulto manifesta un interesse sessuale inadeguato nei confronti di un minore e lo approccia on line con l’intenzione di iniziare o avere incontri dal vivo) ed il cyberbullismo (atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto tramite strumenti telematici).