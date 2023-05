Cult, da anfibio rock made in Marche al total look trasgressivo con il volto di Asia Argento

Zeis Excelsa, il gruppo marchigiano che fa capo alla famiglia Pizzuti e con Massimiliano Rossi quale amministratore delegato, spinge con forza su Cult, il marchio dell’anfibio glam-rock che piace alle rock e pop star italiane, da Gianna Nannini a Malika Ayane, da Dardust alla Rappresentante di Lista, da Francesco Gabbani ed Annalisa, Michele Bravi, Francesca Michielin e Blanco, ai giovani talenti dell’ultima edizione di X-Factor, di cui sono stati partner officiali.

Con una scuderia di brand quali Docksteps, Cult, Virtus Palestre, Oxs, Alberto Guardiani, l’azienda di Montegranaro (Fermo) sta costruendo intorno al suo “Cult” un total look improntato alla libertà e alla trasgressione. Oltre alle calzature, si lavora a pieno ritmo da due stagioni sull’abbigliamento donna e sulla linea per bambine, prossimamente saranno disponibili anche accessori, occhiali e profumo.

Cresce anche il network distributivo: dopo la realizzazione del quartier generale Cult a Milano in Corso di Porta Nuova 46 B, e l’avvio di 10 nuovi corner nel 2022, Zeis Excelsa ha in programma di inaugurarne in tutta Italia altri venti nel 2023 per arrivare a un totale complessivo di 600. E cresce il business, con il brand Cult che realizza 12 milioni di euro di vendite, trainate per l’80% dal mercato italiano e dal business donna.

Per rappresentare al meglio un “rock style senza compromessi”, Cult ha scelto per la seconda volta Asia Argento quale volto della sua campagna. L’attrice e musicista aveva già legato la sua immagine alla campagna autunno-inverno, e ora accompagna quella primavera-estate. «Una star poliedrica e, al contempo, una musa, capace di essere sé stessa con coraggio e personalità, nella vita come nelle scelte di moda, diventa ancora una volta l’espressione perfetta del dna del brand», afferma Cult in una nota stampa.

Gli scatti sono firmati dalla fotografa Maddalena Petrosino: Asia Argento viene ritratta in un ambiente che il marchio ha definito «minimalista, in un pas de deux che diventa una celebrazione di un’attitudine forte e femminile insieme, il solo lasciapassare per essere protagonisti della propria vita».