Grottammare in lutto, addio alla maestra Marianna

GROTTAMMARE – Un altro, terribile, lutto scuote il Piceno. È morta, a soli 48 anni, la maestra Marianna Amadio. Per anni ha insegnato con amore e dedizione nella scuola primaria. Precisamente a Cupra Marittima e Grottammare. Quest’ultimo, tra l’altro, era il comune nel quale viveva. La donna lascia il marito Giuseppe e due figli.

Il ricordo

Una notizia, quella relativa alla sua scomparsa, che ha lasciato nello sconforto tutti. A cominciare dalla sua famiglia. Una morte, quella di Marianna, che però addolora anche tutta la comunità e i suoi alunni.

Il funerale si è svolto questa mattina (giovedì 11 settembre) nella Chiesa Madonna della Speranza. In tanti, come era immaginabile, hanno portato all’insegnante l’ultimo saluto.