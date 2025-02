Montegiorgio, denaro e gioielli per l’insolvenza del nipote in banca, ma è una truffa. Denunciato 25enne

Il giovane, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, ha truffato una 88enne contattandola dapprima telefonicamente. I dettagli

FERMO – Nei giorni scorsi, i militari della Stazione carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato un 25enne campano, autore del reato di truffa ai danni di una persona anziana. Il giovane, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, aveva truffato una 88enne contattandola dapprima telefonicamente, fingendosi il nipote, per poi prospettarle di essere insolvente nei confronti di un istituto bancario e chiedere un aiuto economico al fine di evitare il carcere. Ottenuta disponibilità dall’anziana donna, il giovane si era recato personalmente presso l’abitazione della vittima fingendosi un amico del nipote e lì era riuscito a farsi consegnare 500 euro in contanti e vari monili in oro per un valore complessivo di 3.000 euro.

«Questo episodio evidenzia l’importanza della presenza costante dell’Arma sul territorio e la necessità di una sinergia attiva con i cittadini. È fondamentale che chiunque sospetti di essere stato vittima di un raggiro o abbia notizie utili a riguardo segnali tempestivamente tali circostanze al numero di emergenza 112. Inoltre, i Carabinieri ricordano che sul web sono già stati diffusi numerosi consigli per prevenire i fenomeni di truffa più diffusi. La prevenzione è un tema cruciale: conoscere i rischi e sapere come comportarsi può ridurre drasticamente le possibilità di cadere in trappole organizzate da questi abili truffatori», spiegano i militari.