Tragedia ad Acquasanta, muore schiacciato dall’escavatore

ACQUASANTA TERME – Una tragedia ha scosso la piccola frazione di Valledacqua, nel comune di Acquasanta Terme. Giuliano Amici, 71 anni, originario di Arola, è stato trovato privo di vita nella notte. E’ stato schiacciato dal suo escavatore in una zona isolata e difficile da raggiungere. I familiari, non vedendolo rientrare a casa, hanno iniziato le ricerche fino alla drammatica scoperta.

La ricostruzione

L’incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio. Ma il corpo è stato rinvenuto solo intorno alle 2 di notte. L’escavatore, un mezzo da 35 quintali, si sarebbe ribaltato per cause ancora da chiarire.

Il mezzo ha travolto l’uomo mentre lavorava su un terreno lontano dalle abitazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Per prima la Croce Verde di Acquasanta Terme, poi l’ambulanza medicalizzata del 118 proveniente dall’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale. Sono stati questi ultimi a estrarre il corpo dell’uomo da sotto il mezzo, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. La salma si trova ora all’obitorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito.