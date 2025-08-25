Controlli nel Fermano: maxi multa in uno stabilimento balneare

FERMO – L’Arma dei Carabinieri fermana informa che, con il supporto di reparti specializzati e l’attuazione di servizi coordinati di controllo del territorio, sta intensificando le proprie attività di controllo nella stagione estiva per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, specie sui tratti costieri.

Proprio in questa direzione si inserisce l’operazione condotta nel weekend appena trascorso (sabato 23 a domenica 24 agosto), frutto di un servizio straordinario disposto dal comando provinciale dei Carabinieri di Fermo che ha visto l’impiego di numerose unità specializzate e il coinvolgimento di reparti quali il NAS di Ancona, Il Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno ed il Nucleo Carabinieri cinofili di Pesaro.

Sono stati effettuati dunque controlli approfonditi in esercizi pubblici e stabilimenti balneari. È emersa una grave violazione alle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con il conseguente deferimento in stato di libertà del titolare di uno stabilimento balneare, per mancanza di manutenzione dell’impianto elettrico e assenza di estintori verificati, oltre a sanzioni per circa 15.000 euro.

L’attività di controllo ha inoltre portato all’identificazione di oltre 20 avventori, e le unità cinofile hanno rinvenuto stupefacenti pronti al consumo, tra cui hashish, lungo il tratto di spiaggia e all’interno delle toilette dello stabilimento sanzionato.

Un episodio particolarmente rilevante ha visto l’identificazione e denuncia per spaccio di un 21enne fermano, trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato di fuggire sulla spiaggia, ma è stato prontamente bloccato.

«Questo tipo di operazioni dimostra quanto sia fondamentale il contributo quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel garantire un’estate sicura, con interventi tempestivi e mirati che rafforzano la sicurezza di cittadini e turisti. La presenza capillare e il coordinamento tra reparti specializzati rappresentano un a garanzia contro ogni forma di illegalità, consentendo di vivere la stagione estiva all’insegna del rispetto delle norme e della tranquillità. Un impegno che continuerà senza sosta», spiegano i militari.