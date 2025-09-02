Schianto a San Benedetto, muore centauro

Si tratta di un uomo di 64 anni. Era in sella alla sua moto, quando si è scontrato con un'auto sulla Statale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia a San Benedetto del Tronto. Un uomo di 64 anni è morto a causa di un incidente stradale. Era in sella alla sua moto, quando si è scontrato con un’auto. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Statale 16.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, la moto procedeva in direzione nord-sud. L’auto invece viaggiava in senso opposto. Il centauro avrebbe urtato la fiancata destra della vettura. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati, per il motociclista non c’è stato nulla da fare