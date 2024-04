Schianto a San Benedetto del Tronto, ferita una ragazza

Lo scontro, tra due vetture, è avvenuto all'incrocio tra via Pizzi e via Calatafimi: i residenti tornano ad alzare la voce

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un brutto incidente, ieri sera, nel lunedì di Pasquetta, è avvenuto a San Benedetto del Tronto, in particolare all’incrocio fra via Pizzi, che dalla Statale arriva di fronte all’ex cinema delle Palme, e via Calatafimi, che invece dal confine con Grottammare giunge al centro rivierasco. Si tratta di due arterie particolarmente rilevanti nell’economia della viabilità cittadina, ma quando si incrociano diventano teatro di incidenti con una frequenza quasi giornaliera e spesso con persone ferite trasportate al pronto soccorso.

La ricostruzione

Stavolta, ad esempio, intorno alle 22, si sono scontrate due vetture. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e l’equipaggio del 118. Il personale sanitario ha soccorso una ragazza rimasta contusa, ma non in modo grave. Sulle cause dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine, ma sembra che tutto sia scaturito da una mancata precedenza. L’incidente ha riportato d’attualità il tema relativo alla sicurezza di quel tratto stradale, per la quale i cittadini di San Benedetto hanno spesso protestato, chiedendo un intervento concreto all’amministrazione comunale. Nello stesso incrocio, infatti, gli incidenti si sono verificati decisamente troppo spesso.