Sant’Elpidio a Mare, scovato quasi un chilo di cocaina in una buca: arrestati due giovani

SANT’ELPIDIO A MARE – Importante azione conclusa dalla polizia di Fermo e di Macerata, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti intensificata dai rispettivi questori.

Nel tardo pomeriggio del 7 agosto la squadra mobile di Fermo, in collaborazione con quella di Macerata, ha tratto in arresto, in località Casette d’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare (Fm), due uomini, un italiano e un albanese, trovati in possesso di oltre 1 kg di cocaina.

Diversi residenti di Casette d’Ete avevano segnalato ripetuti passaggi, in una strada sterrata che dal centro del paese conduce a una zona boschiva, di un ragazzo che, a bordo di uno scooter di grande cilindrata, saliva ripetutamente nel bosco per poi riscendere dopo qualche minuto.

I servizi di osservazione predisposti consentivano di vedere l’arrivo nel bosco dei due giovani che, una volta scesi dallo scooter, si recavano in zona nascosta dagli alberi dove iniziavano a scavare a terra, prelevando delle buste di plastica. Una volta tornati al luogo ove era parcheggiato lo scooter, i due ragazzi sono stati sottoposti a perquisizione: sono stati così rintracciati 176 grammi di cocaina nello zaino che avevano con loro e ulteriori 930 grammi di cocaina nella buca ove poco prima erano stati visti scavare.

Le successive perquisizioni domiciliari, effettuate nel comune di Porto Sant’Elpidio, permettevano altresì di rintracciare ulteriori 20 grammi di cocaina, unitamente a bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.

I due uomini – uno incensurato e l’altro con precedenti in materia di stupefacenti – sono stati associati alla casa circondariale di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.