San Benedetto, sgomberati bivacchi all’Albula

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le forze dell’ordine sono intervenute nuovamente nella zona dell’Albula, a San Benedetto. Precisamente nei pressi della Caritas di San Benedetto. Gli agenti hanno sgomberato un insediamento di fortuna sotto il ponte del torrente. Sul posto sono intervenuti polizia locale, carabinieri e operatori di Picenambiente.

I precedenti

L’operazione segue un precedente sgombero avvenuto due settimane fa in una struttura abbandonata poco distante. Alcuni senzatetto si erano successivamente spostati nell’area dell’Albula. Durante i controlli sono state rinvenute tre tende, effetti personali, coperte e chiari segni di bivacco. L’area versava in condizioni di forte degrado, con rifiuti ed escrementi presenti in più punti, utilizzati come servizi igienici improvvisati.