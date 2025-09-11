San Benedetto, ragazze costrette a spacciare: arrestato 29enne

SAN BENEDETTO – I carabinieri di San Benedetto hanno arrestato un 29enne di origini cubane. L’uomo è residente in Riviera ma di fatto senza fissa dimora. È accusato di aver vessato e minacciato giovani ragazze, anche minorenni. Inoltre, le avrebbe indotte a spacciare sostanze stupefacenti e psicofarmaci. Le indagini hanno ricostruito uno scenario inquietante.

Approfittando delle fragilità delle vittime, legate a problemi di salute o tossicodipendenza, il 29enne le costringeva a trasportare dosi di cannabis e cocaina. Dosi che venivano nascoste negli indumenti intimi.

La ricostruzione

Non mancavano pressioni e minacce, estese persino ai familiari delle ragazze. Proprio dalla denuncia della madre di una delle vittime è scattata l’indagine. Che poi si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche, analisi di tabulati e monitoraggio dei profili social. Il giovane si trova al carcere di Marino del Tronto, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni sarà interrogato dal gip, davanti al quale dovrà fornire la sua versione dei fatti. Un’operazione che ha permesso di mettere fine a un’attività di sfruttamento particolarmente odiosa, che aveva trasformato la fragilità di alcune ragazze in un mezzo di profitto criminale.