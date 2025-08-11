San Benedetto, peschereccio rischia di affondare: soccorso

SAN BENEDETTO – Intorno alle ore 13 di oggi, 11 agosto, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha ricevuto, via radio, una richiesta di soccorso da parte del comandante del motopesca “Wind”, unità dedita alla pesca a strascico appartenente alla locale marineria sambenedettese, che stava imbarcando acqua mentre si trovava a circa 3 chilometri dal porto.

Attivata immediatamente l’organizzazione di Ricerca e Soccorso (SAR), è stata disposta l’uscita della motovedetta CP 843 e del veloce battello pneumatico GC B 183 ed è stato richiesto l’intervento di un team specializzato dei Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto con relativa pompa barellabile.

Il battello pneumatico ha, in brevissimo tempo, raggiunto il peschereccio, scortandolo fino allo scalo di alaggio, ove è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco per esaurire l’acqua presente nello scafo e mettere in sicurezza l’unità.

Il peschereccio, poi, è stato tirato a secco ad opera di un cantiere. Nelle prossime ore, un team specializzato della Guardia Costiera procederà ad una prima disamina delle cause che hanno provocato l’emergenza.

«Anche quest’oggi, la risposta tempestiva e coordinata all’emergenza ha consentito di evitare il peggio. Il mio plauso va all’equipaggio della Guardia Costiera sambenedettese ed al team del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: ancora una volta hanno dimostrato l’efficienza operativa di un intervento sinergico», ha dichiarato il comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, Capitano di Fregata Giuseppe Quattrocchi.