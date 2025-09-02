San Benedetto, motorino contro camion: minorenne a Torrette

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutto incidente, ieri sera (lunedì 1 settembre), a San Benedetto. Due minorenni a bordo di un motorino hanno impattato contro un camion. Il mezzo pesante stava trasportando materiali edili. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 16. Precisamente, davanti alla caserma della Guardia di Finanza presente in città.

La ricostruzione

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Uno dei giovani è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona con l’eliambulanza, mentre l’altro è stato portato al Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, rimasto rallentato a lungo dopo l’accaduto.